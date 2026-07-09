Feministas confirman un nuevo asesinato machista en Cuba, suman 36 en lo que va de 2026

La Habana, 9 jul (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este jueves un nuevo crimen machista en Cuba, y con éste suben a 36 los feminicidios ocurridos durante el presente año en la isla, según los datos compilados por EFE.

La ONG detalló en sus redes sociales que la víctima es Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, quien falleció en la madrugada del pasado 5 de julio en el hospital de Camagüey (este), “donde luchaba por su vida desde que fuera atacada con arma blanca supuestamente por su pareja, el 29 de junio”.

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Según el reporte de AT, el hecho tuvo lugar en el hogar de la pareja y “el victimario ya se encuentra bajo custodia policial”.

Además, la plataforma pidió focalizar la “situación de al menos una de las nietas de Arias que presenció el ataque contra su abuela”.

AT informó que investigan doce posibles feminicidios, cinco intentos de este crimen y un asesinato de un hombre por motivos de género, reportados en 2025. Igualmente, la organización estudia diez posibles feminicidios y tres intentos, alertados en 2026.

La plataforma feminista advirtió en un informe relacionado con la violencia de género correspondiente a 2025 sobre "la persistencia de la violencia extrema" en Cuba contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con "altos niveles de brutalidad".

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AT indicó asimismo que la actual situación de crisis económica y energética en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

La ONG expresó su preocupación por el aumento de los crímenes machistas en la isla en la primera mitad de este año, por lo que ha insistido en su reclamo al gobierno cubano de que “publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas”.

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De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno de la isla declaró "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

La estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron, en juicios realizados, un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos. EFE