El aeropuerto de Palm Beach (EEUU) cambia de forma oficial su nombre en honor a Donald Trump

El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en el sur del estado de Florida, ha cambiado oficialmente su nombre por el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que se suma a la creciente lista de lugares y cosas que ahora llevan el nombre del magnate neoyorquino.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump e hijo del presidente, ha explicado que ha sido precisamente el Air Force One el primer avión en aterrizar en el aeródromo a su regreso de Turquía, donde Trump acudió a la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Ankara esta semana.

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"Nadie ha hecho más por Florida y nuestro país ni merece más este increíble honor", ha destacado en un mensaje difundido a través de redes sociales. "Como hijo y usuario habitual de este aeropuerto, siempre me sentiré orgulloso de ver las iniciales 'DJT' en mi tarjeta de embarque", ha sostenido.

El presidente, el primer mandatario del país en tener un aeródromo con su nombre mientras se encuentra en el cargo, utiliza a menudo este aeropuerto dado que se encuentra a pocos kilómetros de su residencia de Mar-a-Lago.