Zverev y la revelación Fery se citan en semifinales de Wimbledon

El tenista alemán Alexander Zverev y el británico Arthur Fery protagonizaron este miércoles la jornada de cuartos de final de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, tras sellar su billete para las semifinales del cuadro masculino, mientras que en el femenino la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Linda Noskova también avanzaron a la penúltima ronda.

Zverev, segundo cabeza de serie del prestigioso torneo de hierba londinense, confirmó su candidatura al título con una convincente victoria sobre el estadounidense Taylor Fritz (6) por 6-4, 6-4 y 6-2 en apenas una hora y 59 minutos. El alemán dominó con su servicio, conectó 17 saques directos y aprovechó cuatro de las seis bolas de rotura de las que dispuso para resolver el encuentro por la vía rápida.

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Rompió el saque de Fritz tras un intenso intercambio de 24 golpes para adjudicarse la primera manga y volvió a golpear en el tramo decisivo del segundo set. Y, ya con el partido muy de cara, quebró dos veces más el servicio de su rival, al que no dio opción, en la tercera y definitiva manga para sellar su clasificación a las semifinales sin conceder opciones.

La gran sorpresa del día la firmó el 'local' Arthur Fery, que derrotó al italiano Flavio Cobolli (9) por 6-4, 7-6(4) y 6-0 en dos horas y 14 minutos. El británico, sin condición de cabeza de serie, resistió la reacción de su rival en una igualada segunda manga y acabó desbordándolo en el set definitivo.

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Cobolli llegó a disponer de opciones para forzar un tercer parcial más abierto, pero Fery salvó el momento de mayor peligro y se llevó el desempate. A partir de ahí, el tenista de 23 años y número 114 del mundo --su mejor ranking histórico-- dominó por completo el encuentro, enlazó dos roturas consecutivas y cerró su sorpresiva clasificación con un 'ace'.

En el cuadro femenino, la ucraniana Marta Kostyuk (número 12 del torneo) se mostró muy superior a la italiana Jasmine Paolini (13) y se impuso por 6-3 y 6-2 en apenas una hora y nueve minutos. Kostyuk firmó una actuación muy sólida desde el resto, convirtió cuatro de sus ocho oportunidades de 'break' y no concedió ninguna bola de rotura a la italiana.

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También avanzó la checa Linda Noskova (9), que derrotó a la belga Elise Mertens (25) por 6-3 y 7-5 en una hora y 50 minutos. La checa encontró la rotura decisiva en el undécimo juego del segundo set y confirmó después el triunfo con su servicio para alcanzar las semifinales del torneo londinense.