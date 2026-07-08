Los europeos demandan que las redes garanticen 'por defecto' la protección de los menores

Madrid, 9 jul (EFE).- Los europeos demandan mayoritariamente que las redes sociales garanticen la protección de los menores 'por defecto', con un enfoque de 'seguridad desde el diseño', y que las plataformas eliminen las funciones más adictivas y dañinas, entre ellas el 'desplazamiento (scroll) infinito', la publicidad personalizada y la elaboración de perfiles de comportamiento.

Prefieren además que se responsabilice legal y penalmente a las empresas tecnológicas, en lugar de dejar la seguridad digital exclusivamente en manos de los padres, y que las plataformas demuestren que son seguras antes de permitir el acceso de los menores.

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Los datos se ponen de relieve en una encuesta realizada por la empresa internacional de análisis de datos YouGob para la organización Reset Tech, que trabaja para que las nuevas tecnologías garanticen la protección de la infancia, la seguridad de los consumidores y la seguridad pública, y el estudio recopiló datos de cinco países europeos (Francia, Alemania, España, Italia y Polonia).

El trabajo refleja la preocupación generalizada por el impacto negativo de algunas de las funcionalidades de las redes también sobre los adultos, y la exigencia de que deben ser las plataformas, y no los menores ni sus padres, las que tienen la responsabilidad de hacer que internet sea un espacio seguro.

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El 82 por ciento de los españoles respalda que se impongan sanciones económicas adicionales; el 76 por ciento apoya que los directivos de las empresas puedan ser considerados penalmente responsables; y el 66 por ciento considera que no se puede confiar en que las empresas de redes sociales se autorregulen cuando se trata de garantizar la seguridad de los menores.

“Nadie pediría a un padre que compruebe por sí mismo si los juguetes son seguros para sus hijos ni que instalen ellos mismos los cinturones de seguridad de su coche", ha señalado Michiel van Hulten, director de Reset Tech para la UE, y ha defendido que las redes, como el producto de cualquier otra industria, tienen que cumplir unos estándares mínimos de seguridad antes de llegar al mercado.

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El trabajo sociológico revela un amplio respaldo al proyecto de Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales elaborado por el Gobierno español, que incluirá en su texto la prohibición del uso de redes sociales con diseño dañino y adictivo por menores de 16 años, y una demanda creciente de un marco regulador más estricto para las plataformas.

El director del laboratorio de ideas Future Policy Lab, Javier Carbonell ha valorado que el Gobierno "parece haber entendido lo que esperan sus ciudadanos y ha decidido ajustar cuentas con las plataformas", y ha asegurado que España demuestra así que existe otra vía para Europa, "la que permitiría poner fin al infierno algorítmico y a la impunidad de las grandes tecnológicas, transformando la experiencia online de todos en un modelo más transparente, sano y seguro.”

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Los datos de la encuesta revelan tendencias muy similares en los cinco países, ya que el 79 por ciento de los españoles estaría de acuerdo con que se impusieran sanciones a las redes sociales que incumplieran las obligaciones legales destinadas a proteger la seguridad en línea de los niños, un porcentaje idéntico al obtenido en Francia y muy similar al de Polonia (69 por ciento), Italia (74) y Alemania (74).