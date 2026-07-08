El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha pide retirar la propuesta de Estatuto Marco y "empezar de nuevo"

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha pedido este miércoles retirar la actual propuesta de Estatuto Marco negociada por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito y elaborar un nuevo texto desde el inicio, al considerar que la norma debe contar con el consenso y la participación de todas las partes.

"Creo que una cosa muy buena sería que se retirase lo que se ha hecho hasta ahora y empezase de nuevo. No pasa nada, el tiempo se puede ganar. A veces hay que dar dos pasos hacia atrás para dar uno hacia delante", ha planteado el consejero durante un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press.

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Fernández Sanz ha defendido que "no se puede seguir así" y ha insistido en que la norma que regule el futuro "no puede estar llena de polémica, sin consenso y sin la participación de todas las partes".

En este punto, ha subrayado que es necesaria la participación de los profesionales afectados en la negociación y ha rechazado que solo se limite al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. "Aquí alguien ha intentado que seamos tres, Ministerio, comunidades y profesionales. No, somos dos, instituciones y profesionales. Siempre nos hemos puesto de acuerdo y siempre nos tenemos que poner de acuerdo porque sin consenso no vamos a llegar a ningún sitio", ha afirmado.

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"Por eso, dentro de los momentos críticos por los que el sistema está pasando, creo que el consenso sobre el Estatuto Marco, la renovación del Estatuto Marco, debería ser revisado exactamente con las partes implicadas", ha apuntado el consejero.

Tras ello, ha sostenido que lo ocurrido hasta ahora no ha sido lo "adecuado", por lo que ha asegurado que desde Castilla-La Mancha están dispuestos a "seguir luchando por el consenso" y a "hacer las cosas como se debe".

"De hecho, nos entendemos bien en nuestra comunidad con los representantes de los trabajadores. Evidentemente con disputas, evidentemente salvando distancias e incluso poniendo encima de la mesa cuestiones en las que, de entrada, no estamos de acuerdo", ha destacado.