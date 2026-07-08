Miguel Torres, sobre Daniella Bustamante: "La base de su educación tenía que ser de parte de sus padres"

Día inolvidable para Paula Echevarría, que este martes ha celebrado por todo lo alto su 20º aniversario como imagen de la marca capilar Pantene con una exclusiva fiesta en la que, como no podía ser de otro modo, ha estado arropada por un orgulloso Miguel Torres con el que ha derrochado sonrisas y complicidad demostrando que a punto de cumplir 9 años de relación están más enamorados que nunca.

"Las parejas tienen que intentar aportar lealtad, aportar tranquilidad, aportar confianza. Paula es una persona que no necesita ningún consejo en el ámbito profesional y, bueno, lleva mucho tiempo, ya sabe perfectamente cómo hacer las cosas y bueno, a mí me hace sentir mucho orgullo ver pues todo el cariño que le tiene la gente con el paso de los años, todo el reconocimiento, la credibilidad que transmite" ha expresado a su paso por el photocall, confesando que al margen de su admiración profesional, lo más importante es que "me ha dado lo más bonito que tengo en la vida que es mi hijo".

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Sin embargo, ha dejado claro que no pasa por su cabeza pedirle que se case con él: "Sé que insistís mucho con la boda, pero para mí es lo más importante mi hijo, la unión que tenemos y la relación que vamos a tener durante toda nuestra vida. Es una mujer que me ha demostrado su confianza y su lealtad desde el primer momento. Por mi parte ha sido mutuo. Y bueno, intentamos llevar una vida de lo más normal familiar, tenemos gustos muy parecidos" ha expresado.

"Somos dos padres muy activos, que evidentemente nos gusta trabajar y tenemos que trabajar, pero intentamos tener un horario flexible para... entiendo que en este momento de la vida de nuestro hijo es el tiempo donde más tiempo vamos a compartir con él y lo disfrutamos mucho en el día a día" ha reconocido, definiéndose como un padre "de nueva generación" que ha decidido renunciar a algunas cosas para "estar en casa e involucrarse en la educación de la familia".

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Una familia de la que también forma parte la hija de Paula y David Bustamante, Daniella, que en agosto cumplirá la mayoría de edad y con la que Miguel tiene una relación muy especial: "Ya está afrontando la independencia. Un mundo que para quien ha sido adolescente parece que es muy atrevido y muy divertido, pero cuando uno se hace adulto y sale de casa va a ver las dificultades reales de la vida". "Es una niña muy tranquila, mira que decían que estas nuevas generaciones venían pisando fuerte y yo si lo comparo a cuando yo era adolescente y me relacionaba con otros perfiles de personas, pues es una niña muy cauta, muy sensata, ha llevado muy bien los estudios. Ahora empieza la universidad... Nueva vida, nueva vida. Ahora es cuando tienes que ser valiente, porque la vida no siempre va a ser bajo el cobijo de tus padres" ha revelado.

"Vivimos, tenemos una convivencia, vivimos en una casa todos juntos y tenemos que tener un funcionamiento. Pero creo mucho en... porque cada vez nos encontramos más padres que están separados, más padres que no tienen la posibilidad de poder convivir día a día con los hijos y con las dificultades de educar. Entonces yo desde hace ya bastante tiempo entendí que la educación, la base de la educación de Daniella tenía que ser parte de sus padres. Así ha sido, así es y yo únicamente lo que intento es, en base a lo que ellos van diciendo, pues complementarlo de la manera que puedo, pero la realidad es que mi hijo me va mucho tiempo, la gran mayoría de mi tiempo está para él y es que yo lo disfruto mucho, no te puedo decir otra cosa, la verdad que sí, a mí a mí me gusta aunque no me considero mejor padre que otros" se ha sincerado.

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