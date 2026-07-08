La Bolsa de París cae el 2,18 % tras las amenazas de Trump a Irán

París, 8 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este miércoles el 2,18 %, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diese por terminada la tregua con Irán, tras los ataques de este país a navíos comerciales, y amenazase con bombardear esta noche al régimen de Teherán.

La plaza francesa terminó la sesión en 8.252,66 puntos, con 36 valores en rojo y solo cuatro en verde. Se trata de la tercera sesión seguida del CAC-40 en negativo.

La sesión bursátil estuvo marcada por una clara aversión al riesgo, donde los sectores industrial, financiero y de consumo arrastraron al índice hacia el terreno negativo.

Encabezaron las pérdidas el fabricante automóvil Stellantis (-5,85 %), penalizado por las dudas persistentes sobre la demanda global y los costes del sector.

Le secundó el banco Société Générale (-5,79 %), muy sensible a la volatilidad macroeconómica y a la incertidumbre del mercado; y el grupo de lujo Kering (-4,89 %), que continúa acusando la debilidad del gasto en el sector de la moda de alta gama en mercados clave.

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En cambio, impidieron mayores caídas empresas como la petrolera TotalEnergies (2,32 %), un valor refugio para los inversores en momentos de tensiones geopolíticas que implican un aumento del crudo. EFE