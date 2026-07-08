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El IPC de Colombia repunta en junio al 6,14% interanual, pero se enfría al 0,39% mensual

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual de Colombia repuntó en junio al 6,14%, lo que supuso una aceleración respecto del 5,84% de mayo y del 4,82% de hace un año, según ha informado el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

La inflación de junio subió un 0,39%, ocho centésimas menos que el mes anterior, aunque en el acumulado de los seis primeros meses de 2026 avanzó un 4,77%, 41 centésimas más.

El comportamiento mensual del IPC de junio se explicó, principalmente, por la variación registrada en los capítulos de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y en el de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Los mayores incrementos mensuales se dieron, precisamente, en los víveres y bebidas no alcohólicas (0,67%); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%); y en las bebidas alcohólicas y tabaco (0,50%).

Por el contrario, los costes de informaciones y comunicaciones retrocedieron un -0,02%, los educativos se estancaron y los de los transportes apenas se elevaron un 0,01%.

Asimismo, los mayores aumentos interanuales se dieron en los restaurantes y hoteles (9,59%); salud (8,39%); y educación (7,57%), mientras que la ropa y calzado (2,98%); ocio y cultura (3,92%); y el alojamiento, agua, electricidad y gas (4,15%) mostraron evoluciones más estables.

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SUBIDA DE TIPOS

La junta directiva del Banco de la República (BanRep), el banco central de Colombia, subió el pasado 1 de julio los tipos de interés en 75 puntos básicos, hasta el 12%. Dicha cifra equivalió a llevarlos a máximos no vistos desde abril de 2024.

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Sin embargo, aquella decisión fue apoyada solo por cuatro miembros del consejo, con una de ellos desmarcándose y optando por dejarlos como estaban y otros dos por recortarlos en 50 puntos.

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