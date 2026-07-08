China advierte de riesgos de seguridad en Claude Code, la herramienta de IA de Anthropic

Pekín, 8 jul (EFE).- Las autoridades chinas advirtieron este miércoles de un riesgo de seguridad en Claude Code, la herramienta de programación con inteligencia artificial desarrollada por la estadounidense Anthropic, en un nuevo episodio de la pugna tecnológica entre China y Estados Unidos.

El aviso, publicado por la Base Nacional de Datos de Vulnerabilidades (NVDB, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, señaló que Claude Code presenta "graves riesgos ocultos de puerta trasera" en las versiones comprendidas entre la 2.1.91 y la 2.1.196.

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Según la plataforma, la herramienta incorpora un mecanismo de supervisión que podría enviar a servidores remotos información sensible como la ubicación geográfica del usuario o identificadores de identidad sin consentimiento, lo que supone, de acuerdo con el aviso, un riesgo de filtración de datos.

Claude Code es una herramienta de programación basada en IA que permite generar, corregir o modificar código mediante instrucciones en lenguaje natural, un segmento que se ha convertido en uno de los principales frentes de competencia entre los grandes modelos estadounidenses y chinos.

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La NVDB recomendó a unidades y usuarios afectados iniciar una revisión completa, desinstalar las versiones señaladas o actualizar a una versión segura en la que se haya eliminado el código relacionado, además de reforzar el control de permisos de conexión externa y el seguimiento del tráfico de herramientas de desarrollo en redes corporativas internas.

El aviso llega en un contexto en el que servicios estadounidenses como Claude, ChatGPT o Gemini no están disponibles de forma ordinaria en China continental y solo pueden utilizarse mediante una VPN, una red privada virtual que redirige la conexión a través de servidores externos para eludir bloqueos de acceso.

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Pekín ha endurecido en los últimos años la regulación de los servicios de IA generativa con exigencias sobre seguridad, datos y contenidos, incluido el requisito de que sus respuestas se ajusten a los "valores socialistas fundamentales".

La advertencia también coincide con el auge de alternativas chinas como DeepSeek, Zhipu o Doubao, de ByteDance, que buscan ganar terreno frente a los modelos estadounidenses mediante precios más bajos y un enfoque de código abierto.