Al menos un muerto en ataques aéreos de Ucrania contra la región del Volga, en el sudoeste de Rusia

Las autoridades rusas han informado de la muerte de una persona, amén de un número indeterminado de heridos, tras un ataque perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la provincia de Saratov, en la zona del Volga, en el sudoeste de Rusia.

"A raíz del ataque con drones del enemigo, infraestructuras civiles han resultado afectadas. Hay víctimas, todas las cuales están recibiendo la atención médica necesaria. Una persona ha sido asesinada", ha señalado este miércoles el gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin, en un mensaje en redes en el cual ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.

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En la noche de este martes, también se han registrado ataques ucranianos contra la región de Rostov, cuyo gobernador, Yuri Sliusar, ha informado en redes de ataques con drones en el golfo de Taganrog.

Concretamente, se han producido ataques en los distritos de Milerovski, Chertkovsky, Verjnedonskoi, Sholokhovski, Bokovski, Tarasovski, Kamenski, Kasharski, Bagaevski, Kuibishevski, Rodionovo-Nesvetaiski, las ciudades de Novoshajtinsk y Kamensk-Shajtinski, así como el golfo de Taganrog.

Por causa de los mismos se han visto afectados dos buques cisterna que se dirigían a la ciudad de Rostov del Don, resultando heridas de carácter leve dos personas. También ha tenido que ser evacuada la tripulación de uno de los buques, aunque no ha tenido que lamentarse ningún vertido de petróleo, ya que, ha aclarado Busargin, los buques cisterna iban vacíos.

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