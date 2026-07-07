Venezuela prevé retomar vuelos internacionales en pista paralela del principal aeropuerto

Caracas, 6 jul (EFE).- Venezuela prevé retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país, afectado por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, informó este lunes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La mandataria, quien inspeccionó los trabajos de recuperación del aeropuerto, anunció un "plan inmediato para retomar a la brevedad" operaciones de aerolíneas comerciales, sin precisar cuándo tienen prevista la reanudación.

Sus declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que mostró imágenes de la maquinaria desplegada en la pista afectada por los sismos, que también causaron graves daños en las instalaciones de la terminal, ubicada en la devastada región de La Guaira (norte, aledaña a Caracas).

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El mismo día de los terremotos, la jefa de Estado anunció el cierre del aeropuerto y desde entonces varias aerolíneas han movido sus operaciones a la ciudad venezolana de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), a 172 kilómetros de distancia de Caracas en vehículo.

Rodríguez anunció el pasado sábado una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, aunque no precisó detalles sobre el plan, que estaría listo esta semana.

Asimismo, dijo que empezará un proceso de recuperación de los aeropuertos afectados, sin mencionar cuáles otros sufrieron daños, y que toda la infraestructura será atendida.

El pasado 29 de junio, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) habló de restablecer lo antes posible, incluso con infraestructura temporal, la operatividad regular del principal aeropuerto venezolano y ofreció al Gobierno aporte técnico para ello.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado al menos 3.535 muertos y 16.740 heridos, así como 17.854 personas sin viviendas, según el balance oficial actualizado este lunes, que mantiene en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados. EFE

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