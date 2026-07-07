Agencias

Se levanta el confinamiento en todos los municipios afectados por el incendio de Carme (Barcelona)

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Protecció Civil ha enviado un ES-Alert este martes a las 7.50 horas a los teléfonos de los habitantes de todos los municipios confinados por el incendio de Carme (Barcelona) en que se les informa que se ha levantado su confinamiento.

En concreto, los municipios son la Pobla de Claramunt, la urbanización de Les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt, Capellades (oeste), la zona sur de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Castellolí, según informa Protecció Civil en un apunte en 'X'.

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Se mantienen cortados todos los accesos al perímetro del incendio y se pide no acostarse a la zona y continuar atentos a las indicaciones de las autoridades.

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