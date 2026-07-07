Llega a Venezuela el primer lote de ayuda humanitaria china tras los terremotos

Pekín, 7 jul (EFE).- Un primer lote de 80 toneladas de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno chino llegó el lunes a Venezuela en un vuelo, informó este martes la Cancillería china.

El cargamento incluye generadores, purificadores de agua, tiendas de campaña y mantas, indicó la portavoz, Mao Ning, en una rueda de prensa rutinaria.

Esta partida forma parte de la ayuda de emergencia de 100 millones de yuanes (unos 14 millones de dólares) anunciada por Pekín el pasado 29 de junio para apoyar las labores de rescate y reconstrucción tras los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

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Mao agregó que la Cruz Roja China ha proporcionado 300.000 dólares en ayuda urgente en efectivo a la Cruz Roja venezolana, y recordó que el presidente chino, Xi Jinping, envió un mensaje de condolencias a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La portavoz añadió que China ha facilitado a las autoridades venezolanas imágenes satelitales de las zonas afectadas y que empresas chinas y asociaciones de la comunidad china en Venezuela han entregado maquinaria y alimentos.

"Pekín está dispuesto a seguir proporcionando más apoyo y ayuda de acuerdo con la evolución de la situación", afirmó.

La Embajada china confirmó recientemente la muerte de al menos siete ciudadanos chinos en los terremotos.

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron Caracas y otros seis estados del norte de Venezuela, con La Guaira como la zona más golpeada.

Según el último balance oficial, los temblores han dejado al menos 3.535 muertos, 16.740 heridos y 17.854 personas sin vivienda, además de 856 edificios afectados y 190 colapsados. EFE