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Retrasos en los trenes de alta velocidad Madrid-Andalucía por una incidencia en la señalización

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Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía están registrando retrasos por una incidencia en la señalización entre los municipios de Urda y Malagón, de la comunidad autónoma de Castilla y la Mancha.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en su cuenta de X, consultada por Europa Press, que su personal está trabajando para "solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible".

En la red ferroviaria andaluza se han producido este martes otras incidencias. Así, la circulación de trenes entre Llerena (Badajoz) y Guadalcanal (Sevilla) se encuentra interrumpida por una incidencia en la infraestructura.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 09,30 horas en sus redes sociales, afecta a los trenes que circulan en el tramo Zafra-Sevilla y están trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.

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No obstante, Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para los trenes de Media Distancia afectados y garantizar la movilidad de los viajeros.

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