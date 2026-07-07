Dimite la ministra de Cultura egipcia tras su condena por un caso de propiedad intelectual

El Cairo, 7 jul (EFE).- La ministra de Cultura egipcia, Gihane Zaki, dimitió este martes tras haber sido condenada el día anterior por el Tribunal de Casación por un caso de propiedad intelectual, informaron fuentes oficiales.

El Gobierno encabezado por el primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, aceptó la dimisión de Zaki, que decidió renunciar su cargo de ministra de Cultura para "no poner el Gobierno en una situación crítica" tras la emisión de una sentencia en su contra, de acuerdo con un comunicado del Consejo de Ministros egipcio.

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La ya exministra aseguró que "respeta las decisiones de la justicia y presentó su dimisión para sacar al Gobierno de la situación crítica respecto a este caso personal".

Igualmente, indicó que "completará la adopción de todas las medidas legales posibles, incluso la reconsideración del fallo en virtud de la ley".

El primer ministro, por su parte, anunció que aceptaba la dimisión de Zaki y le agradeció su esfuerzo durante su asunción del cargo, que asumió el pasado febrero.

Esta decisión se produce después de que el Tribunal de Casación pusiera fin este pasado lunes a la polémica disputa legal, al emitir un fallo definitivo que rechazó la apelación presentada por la ministra de Cultura y confirmó su condena por violar los derechos de propiedad intelectual de la escritora Suhair Abdel Hamid.

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El tribunal también ordenó a Zaki pagar una indemnización de 100.000 libras egipcias (casi 1.800 euros) a la afectada, así como la confiscación de su libro en discordia, su retirada definitiva del mercado y la prohibición de su circulación.

Los detalles del caso se remontan a 2025, antes de que Zaki asumiera la cartera ministerial, cuando la autora afectada presentó un informe acusando a la ministra de plagiar su famoso libro, 'El asesinato de Qut Al-Qulub Al-Damardashiyya, la Dama del Palacio'. EFE

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