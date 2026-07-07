Petrobras se embolsa 460,4 millones del Gobierno brasileño gracias al plan público de subvenciones al gasóleo

La petrolera estatal brasileña Petrobras ha recibido unos 2.700 millones de reales (460,4 millones de euros) procedentes del Gobierno federal con motivo de su adhesión al programa de subvenciones al gasóleo, según ha anunciado este martes la firma de hidrocarburos.

La compañía ha explicado que el monto se ha desglosado en sendos pagos de 1.200 millones de reales (204,6 millones de euros) y 1.500 millones de reales (255,8 millones de euros) por los periodos comprendidos entre el 20 y 30 de abril y el 1 y 15 de mayo.

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Petrobras, participada actualmente al 36,26% por el Estado brasileño, ha precisado que ya ha recibido una remuneración total de 4.700 millones de reales (801,4 millones de euros) en el marco de dicho plan público.

En los últimos resultados presentados en mayo, Petrobras informó de que obtuvo un beneficio de 6.199 millones de dólares (5.422 millones de euros) durante el primer trimestre, lo que supuso un incremento interanual del 3,8%, mientras que las ventas ascendieron a 23.535 millones de dólares (20.585 millones de euros), un 11,7% más.

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