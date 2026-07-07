Petro reitera que hubo fraude electoral en las presidenciales de Colombia y reivindica como ganador a Cepeda

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido este lunes en la existencia, a su juicio, de "fraude electoral" en los comicios presidenciales cuya segunda vuelta fue celebrada el pasado 21 de junio, reiterando que el ganador "por voto popular" fue el oficialista Iván Cepeda y no el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra constitución", ha sostenido el inquilino saliente de la Casa de Nariño en un mensaje que ha publicado en redes sociales haciendo uso de la tercera persona y agregando que "quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda".

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Achacando la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella a "algoritmos desde California" realizados por "empresas de inteligencia privada de Israel", Petro ha avanzado que las justicias colombiana y estadounidense "tendrán todas las pruebas" porque, según ha sostenido, "los delitos se cometieron en el territorio de Estados Unidos".

"Claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables. Están completamente probadas", ha aseverado arguyendo que "solo el fraude lleva corruptos a ser presidentes" y que "el señor Abelardo solo será presidente por el fraude hecho en Estados Unidos con empresas israelíes".

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A ese respecto, el jefe saliente del Ejecutivo colombiano ha considerado que De la Espriella "vendió la soberanía nacional a cambio de una presidencia espúrea", a la par que ha vuelto a manifestar no reconocer "la legitimidad del Gobierno entrante" porque, ha dicho, "Abelardo no ganó las elecciones".

"La registraduría torpemente o corruptamente, ha entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a la empresas cuyos gobiernos que las controlan de acuerdo a su legislación nacional ya tenían candidato en Colombia, por eso no hubo alarma", ha defendido.

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Al hilo, Petro ha dicho tener "toda la información" sobre "desde qué servidor IP situado en Los Ángeles" se utilizaron algoritmos que "variaron la votación sustancialmente a favor" de De la Espriella. "Los algoritmos que viciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos", ha insistido.

Pese a que a finales del pasado mes de junio el mandatario saliente aseguró que su Gobierno estaba listo para iniciar un proceso de transición "ordenado y transparente" y "no ser un obstáculo" para el recientemente electo, Abelardo de la Espriella, Petro no ha dejado de insistir en sus dudas sobre los resultados de estos comicios que desembocarán en la toma de posesión presidencial del nuevo jefe del Estado colombiano el próximo 7 de agosto.

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