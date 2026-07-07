El delantero colombiano Jhon Córdoba será baja por lesión contra Suiza y el resto del Mundial

El delantero colombiano Jhon Córdoba no podrá disputar este martes el partido contra Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial de fútbol de 2026, debido a una lesión, y, en caso de lograr la clasificación, se perdería el resto del campeonato, según anunció su seleccionador nacional, Néstor Lorenzo.

"No podrá jugar lo que queda de torneo. Por desgracia, ya no está a nuestra disposición", declaró Néstor Lorenzo en la rueda de prensa previa al partido de octavos contra Suiza acerca de la lesión muscular que el delantero del Krasnodar ruso sufrió contra Ghana la semana pasada.

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Según el periódico 'El Tiempo', el jugador se ha desgarrado una fibra muscular del aductor izquierdo. Lorenzo también señaló que había circulado un virus entre los jugadores, pero que todos se encontraban en forma y bien.