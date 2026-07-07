La Guardia Costera china expulsa un pesquero japonés de las disputadas islas Senkaku

Pekín, 7 jul (EFE).- La Guardia Costera de China expulsó este martes a un buque pesquero japonés que se encontraba en las inmediaciones de la isla que el gigante asiático denomina como Chiwei, perteneciente al disputado archipiélago de las Senkaku (Diaoyu para Pekín).

El portavoz de la Guardia Costera Jiang Lue afirmó en un comunicado que la embarcación nipona "entró ilegalmente" en las aguas territoriales de la isla, por lo que los buques guardacostas chinos adoptaron "medidas de control necesarias de conformidad con la ley" y le advirtieron antes de expulsarlo de la zona.

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Jiang sostuvo que las islas Diaoyu y sus islotes adyacentes "son territorios inherentes de China" e instó a Japón a "cesar inmediatamente todas las acciones de provocación y vulneración de los derechos de China" en esas aguas.

Asimismo, aseguró que Pekín continuará llevando a cabo operaciones de vigilancia y aplicación de la ley alrededor del archipiélago para "salvaguardar la soberanía territorial" y sus derechos e intereses marítimos.

El conflicto por las Diaoyu o Senkaku, conquistadas por Japón tras la guerra con China en 1894-95, se recrudeció a raíz de que en septiembre de 2012 Tokio nacionalizara el suelo de tres de ellas.

Situadas en el mar de China Oriental, a unos 150 kilómetros al noreste de Taiwán, la isla autogobernada sobre la que China también reclama soberanía, las deshabitadas Senkaku tienen una superficie de unos siete kilómetros cuadrados y se cree que en sus aguas adyacentes podría haber importantes yacimientos de gas o petróleo.

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Este incidente se une al largo historial de tensiones entre China y Japón, que se intensificaron a finales del año pasado cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Recientemente, Tokio ha protestado por maniobras de buques chinos cerca de Yonaguni, situada a poco más de 150 kilómetros de Taipéi, así como por las críticas a lo que Pekín describe como "remilitarización" japonesa.

China también llevó a cabo este lunes un lanzamiento de prueba de un misil estratégico desde un submarino nuclear en el Pacífico, un movimiento ante el que Japón expresó su preocupación y que se produce en un contexto de creciente actividad naval china en la zona.

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La maniobra coincidió, además, con el inicio de ejercicios navales conjuntos entre China y Rusia en aguas cercanas a la ciudad china de Qingdao, que se desarrollarán en el mar Amarillo y el Pacífico hasta el 13 de julio. EFE