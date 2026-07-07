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Dieciséis personas permanecen enterradas tras un deslizamiento de tierra en norte de China

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Pekín, 7 jul (EFE).- Dieciséis personas permanecen enterradas tras un deslizamiento de tierra que sucedió este martes por la mañana en la aldea de Renzang, en la provincia noroccidental china de Gansu, informaron medios locales.

El desprendimiento se produjo aproximadamente a las 06:56 hora local (22:56 GMT del lunes) y dejó sepultadas a 33 personas, de las cuales hasta ahora diecisiete han sido rescatadas con éxito.

Tras el desastre, los departamentos locales de gestión de emergencias, bomberos y seguridad pública organizaron equipos de rescate para llevar a cabo rápidamente las labores de socorro, que continúan en marcha. EFE

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