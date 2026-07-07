Perú evacuó a tres adultos mayores afectados por los terremotos de Venezuela a Lima

Lima, 7 jul (EFE).- Tres peruanos adultos mayores que resultaron afectados por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela fueron evacuados este martes a Lima, según informó la Cancillería de Perú.

El ministerio de Relaciones Exteriores señaló que los tres adultos mayores fueron evacuados "de la zona más afectada por los dos terremotos que han enlutado a Venezuela" y llegaron la madrugada de este martes a Perú.

Asimismo, informó que durante su escala por Bogotá recibieron asistencia de los funcionarios consulares y que en Lima fueron atendidos por el personal de la Cancillería y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que "alojó a uno de ellos", que tiene a sus familiares en el interior del país.

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La Cancillería añadió, en su cuenta de la red social X, que un cuarto peruano, de 91 años, no pudo ser trasladado debido a causas de fuerza mayor.

Sin embargo, anotó que la Sección de Intereses continúa realizando las gestiones y el seguimiento correspondiente para brindarle la asistencia consular necesaria.

También, informó que se viene haciendo gestiones para que menores peruanos puedan ser evacuados a la mayor brevedad.

El pasado viernes, Perú indicó que siete connacionales han sido reportados como desaparecidos y otros tres han fallecido como consecuencia de los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio.

La búsqueda de los peruanos desaparecidos continúa en coordinación con las autoridades locales.

"Adicionalmente, lamentamos el fallecimiento de tres ciudadanos peruanos, lo que ha sido informado por sus familiares", agregó en un comunicado sobre la asistencia a los peruanos en Venezuela.

El ministerio explicó que, a través de la Sección de Intereses en Caracas, se venía brindando asistencia a 13 peruanos, entre ellos niños, adultos, madres de familia y mujeres gestantes, y que realizan un despliegue prioritario para entregar asistencia humanitaria a la familia de un menor de edad peruano.

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Los sismos de hace una semana afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

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