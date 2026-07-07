La entidad brasileña Nubank anuncia inversión de 4.200 millones de dólares en México

Ciudad de México, 6 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que la entidad financiera brasileña Nubank, la mayor Sociedad Financiera Popular (Sofipo) de México, invertirá 4.200 millones de dólares en el país para el periodo 2026-2030, luego de sostener una reunión con su director, el colombiano David Vélez Osorno.

“En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de 4.200 millones de dólares para el periodo 2026–2030 en nuestro país”, manifestó la mandataria en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

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La inversión del banco digital, el mayor de Latinoamérica, refleja la intención de operar en el largo plazo en el país, donde cuenta con cerca de 14 millones de clientes, lo que equivale a más del 23 % de la población bancarizada, acumulando 4.500 millones de dólares en depósitos, según datos de la empresa.

El año pasado, Nubank también amplió la oferta de productos financieros en el país, con una inversión acumulada de 1.400 millones de dólares en sus primeros seis años de operación.

En ese mismo periodo, la entidad, que también tiene presencia en Colombia, obtuvo un beneficio neto de 2.871 millones de dólares, un 51 % más que el año anterior.

En Brasil, Nubank, fundada en 2013, se ha convertido en el cuarto mayor banco por número de clientes, 92 millones, solo por detrás de Caixa Econômica, Bradesco e Itaú.

Sumando sus operaciones en México y Colombia, el banco fundado por Vélez ha superado los 100 millones de clientes.

En México, Nubank, es de las pocas entidades financieras con estas características que ha conseguido el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como banco, lo que le permite expandir la cartera de productos en el país, incluida la introducción de una cuenta de nómina. EFE

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