La Comunidad destinará a Venezuela un millón de euros para ayuda humanitaria tras los terremotos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que el Gobierno regional destinará un millón de euros para ayuda humanitaria en Venezuela tras el doble terremoto que asoló al país el pasado 24 de junio.

El anuncio ha tenido lugar durante el recibimiento de Ayuso al presidente electo venezolano, Edmundo González Urrutia, en la Real Casa de Correos y antes de participar en el acto de homenaje organizado por el Ejecutivo autonómico en la Puerta del Sol por los seísmos que ya han cobrado la vida de más de 3.500 personas.

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Esta ayuda permitirá desplegar acciones entre los meses de julio y diciembre para cubrir las necesidades básicas más urgentes y facilitar el acceso a servicios de salud de la población afectada, especialmente en Caracas, La Guaira y la Gran Caracas, las zonas más castigadas por el siniestro, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Las ayudas estarán dirigidas prioritariamente a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad, que han perdido sus viviendas o no pueden regresar a ellas, aquellas que permanecen en albergues temporales o a la intemperie, así como comunidades que han visto interrumpido el acceso al agua, electricidad, comunicaciones o atención sanitaria.

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La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales distribuirá, a través de distintas entidades sociales, artículos de primera necesidad, reforzando la atención sanitaria de emergencia con personal médico y apoyo psicosocial, el acceso a agua potable mediante filtros, bidones y pastillas potabilizadoras.

Asimismo, fortalecerá "las capacidades logísticas" con equipos de telecomunicaciones, transporte y recursos humanos para asegurar "una respuesta eficaz y sostenida en el tiempo".