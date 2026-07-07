Francia confirma la salida de Burkina Faso de todo su personal diplomático tras la ruptura de relaciones

El Gobierno de Francia ha confirmado este martes la salida de Burkina Faso de todo su personal diplomático después de la decisión de Uagadugú de cortar relaciones y ha asegurado que lamenta lo que describe como "una decisión hostil e infundada" que "ilustra la preocupante deriva" de las autoridades del país africano, encabezadas por Ibrahim Traoré.

"Todos los diplomáticos franceses en Burkina Faso regresaron a Francia a finales de la semana pasada", han indicado a Europa Press fuentes el Ministerio de Exteriores de Francia, que han resaltado que París "tomó nota de la decisión unilateral" de Uagadugú de cortar relaciones, anunciada la semana pasada.

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"Lamentamos esta decisión hostil e infundada, que refleja la preocupante deriva de las autoridades burkinesas", han señalado, antes de resaltar que París adoptó en respuesta "las medidas necesarias", incluida la convocatoria del encargado de negocios de Burkina Faso en Francia para trasladarle que, como medida "recíproca", el personal burkinés debe abandonar el país europeo en un plazo de siete días.

Así, estas fuentes han vuelto a rechazar las acusaciones vertidas por Burkina Faso contra Francia por su supuesto apoyo a grupos terroristas que operan en el país, unas declaraciones que han tildado de "completamente falsas", al tiempo que han expresado su "firme condena" a "todos los atentados terroristas, así como las atrocidades cometidas contra la población civil en el Sahel".

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"Reiteramos nuestro pleno apoyo a las personas afectadas, principales víctimas de la crisis actual", han explicado estas fuentes, que han apuntado que "el compromiso de Francia con la lucha contra el terrorismo a nivel mundial es bien conocido". "Francia ha pagado un alto precio por ello", han reseñado.

Por todo ello, estas fuentes han reclamado a los ciudadanos franceses que se encuentran en Burkina Faso que "refuercen la vigilancia" y han adelantado que París "comunicará próximamente la reorganización del dispositivo en materia consular y materia de visados", para suplir el cierre de su Embajada en Uagadugú y la salida de sus diplomáticos del país africano.

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Burkina Faso anunció el 26 de junio la ruptura total de relaciones con su antigua potencia colonial en la culminación de años de distanciamiento desde la llegada al poder de una junta militar golpista liderada por Traoré en 2022, más próxima a Rusia y que ha emprendido una alianza político militar con otros dos regímenes militares de la región como son Malí y Níger.

En su anuncio, la junta burkinesa denunció que las autoridades francesas ejercen "un activismo incesante contra los intereses de Burkina Faso" y acusaron a París de sostener unas "ambiciones neocoloniales manifiestas" que explicarían, según Uagadugú, el respaldo "activo" de París a "redes subversivas y a los terroristas que sumen al país y al Sahel en el luto y lo convierten en un paria de la comunidad internacional".

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"Ante estas pretensiones imperialistas de dominación de nuestro país y de sometimiento de nuestro pueblo, hemos optado por la responsabilidad y la soberanía", defendió el Ejecutivo del país africano para, acto seguido, puntualizar que esta ruptura "no pone en modo alguno en entredicho los lazos históricos" de los dos países, un paso criticado abiertamente desde Francia, que reiteró su "solidaridad con el pueblo de Burkina Faso y recordó "los fuertes lazos que unen a las dos naciones".