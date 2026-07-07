España moviliza a un grupo de países para proteger a los niños en la era de la IA

Ginebra, 7 jul (EFE).- España ha movilizado a diecisiete países para crear inicialmente con ellos una coalición internacional de protección de la infancia frente a los potenciales efectos perjudiciales de una inteligencia artificial (IA) no regulada.

La coalición ha sido lanzada este martes en el primer Diálogo Global sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, organizado por Naciones Unidas en Ginebra, con la intención de poner este tema en el centro de la agenda internacional y crear un espacio en el que todos los gobiernos -independiente del tamaño de su economía o desarrollo tecnológico-, las empresas tecnológicas, universidades y sociedad civil puedan acordar reglas comunes que la regulen.

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El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López, logró recabar apoyos, entre los que además de países europeos figuran Canadá, Brasil, Indonesia y Japón, entre otros, además de distintos organismos de la ONU y la Comisión Europea.

López expresó "satisfacción porque España es una de las voces más fuertes en favor de la construcción de la inteligencia artificial humanista, confiable", y con estas credenciales promovió la alianza de los países para cuidar a los menores y jóvenes cuando estén en el entorno de la IA.

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"España ha propuesto desde la experiencia", enfantizó el ministro, que aseguró haber visto un"profundo interés" y "buena energía" en torno a las acciones que puedan contribuir a la protección de los menores.

Sostuvo que ahora lo importante es "escalar las buenas prácticas a nivel global", "aprovechar la energía creada" y reflexionar sobre la mejor manera de concretar esta alianza, probablemente en el marco de la próxima Asamblea General de la ONU, que se inaugura a principios de septiembre, o incluso antes.

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"Todo el Sur Global, Latinoamérica, África y países de Asia necesitan un marco de referencia", opinó, señalando que el caso español puede ser uno que podría replicarse debido a su experiencia al contar con una agencia de supervisión de la IA, una carta de derechos digitales o un reglamento de IA.

"Deberíamos conseguir consensos a nivel mundial para que esa protección avance como ha avanzado en España o en Europa", señaló.