El presidente de Zimbabue promulga la reforma de la Constitución que extiende su mandato hasta 2030

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha promulgado este martes la polémica enmienda Constitucional que contempla la extensión de mandatos de cinco a siete años y que le permitirá seguir en el poder hasta 2030.

Con la firma del mandatario, el país africano completa el proceso legislativo de una de las reformas constitucionales de mayor alcance en la historia del país. Entre los cambios se encuentra la ampliación de los mandatos del presidente, el Parlamento y las autoridades locales de cinco a siete años, así como la modificación del método de elección de los futuros presidentes, informa el diario 'News Day'.

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De esta forma Mnangagwa se beneficiará de la reforma y verá como su mandato queda extendido dos años más, hasta 2030. Además, en el futuro serán los miembros del Parlamento de Zimbabue quienes elijan con una mayoría de dos tercios al presidente, máxima autoridad del país, en lugar de los ciudadanos mediante elección directa.

También incluye que el presidente pueda nombrar a diez senadores más, en un aumento de sus poderes que el Ejecutivo zimbabuense justifica en aras del interés nacional y la eficiencia de las instituciones.

Esta reforma ha sido duramente cuestionada por los partidos de la oposición, abogados constitucionalistas y organizaciones de la sociedad civil, que trataron de impedir su promulgación a través de los tribunales.

En todo caso la enmienda fue aprobada por 216 de los 258 miembros de la Asamblea Nacional de Zimbabue a mitad de junio e introduce importantes cambios con respecto a la Carta Magna de 2013 que introdujo límites al mandato presidencial --dos mandatos de cinco años no consecutivos--.

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Mnangagwa accedió al poder tras el golpe de Estado de 2017 contra Robert Mugabe y obtuvo un segundo mandato tras imponerse en las presidenciales celebradas en agosto de 2025 con un 52% de los votos.