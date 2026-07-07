El petróleo roza los 74 dólares tras un ataque a un petrolero qatarí cerca del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, escaló hasta rozar la barrera de los 74 dólares, con un incremento superior al 2,5%, después de que un proyectil haya impactado sobre un buque con bandera qatarí en una zona cercana al estrecho de Ormuz.

El Brent se situaba en los 73,91 dólares con un aumento intradía del 2,64%, aunque ha llegado a sobrepasar los 74 dólares, nivel que no superaba desde hace al menos diez días, en un momento marcado por la relajación de los precios del crudo tras el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán.

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Por su parte, el precio del barril de WTI, de referencia en Estados Unidos, registró un crecimiento del 2,35% durante la jornada, hasta rebasar los 70 dólares.

Durante la madrugada, hora peninsular, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (Ukmto, por sus siglas en inglés) informó de que un proyectil de origen desconocido impactó contra un buque cisterna provocando un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14,8 kilómetros) al este de la localidad de Limah, en Omán.

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Más tarde, las autoridades de Qatar han acusado a Irán del "inaceptable ataque" cerca del estrecho de Ormuz y han reclamado a Teherán que "ponga fin inmediatamente a todas las prácticas que socavan la seguridad regional o amenazan la seguridad de la navegación marítima internacional".

"El ataque contra el buque qatarí 'Al Rekayyat' mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz constituye un ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional, en particular de las normas que garantizan la libertad de navegación y el paso seguro por las vías navegables internacionales", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari.

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Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha aseverado que no retomará las negociaciones con Estados Unidos "si continúan las amenazas", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que "terminaría el trabajo" si no hay un pacto entre Teherán y Washington.

"Podemos derribar sus puentes en una hora, podemos cortarles el suministro de energía, todas esas bellas, grandes y modernas plantas que construyeron", señaló el inquilino de la Casa Blanca el lunes. "Ahora no tienen dinero. No les hemos dado dinero", apuntó, antes de agregar que todo eso podría ser destruido "en una parte pequeña de una tarde".

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