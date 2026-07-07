El Comité Disciplinario de FIFA defiende su independencia y su actuación en el 'caso Balogun'

El Comité Disciplinario de la FIFA defendió este lunes su condición de "independiente" tras la polémica suscitada por la suspensión durante un año de prueba de la roja que vio el delantero estadounidense Folarin Balogun, que le permitirá jugar el duelo de octavos ante Bélgica, una medida que considera "mucho más equilibrada" y que le permite el reglamento de forma "discrecional".

"En primer lugar, el Comité Disciplinario de la FIFA (al igual que cualquier otro órgano judicial de la FIFA) es independiente, tal como lo establecen los Estatutos de la FIFA y el Código Disciplinario de la FIFA. Los presidentes, vicepresidentes y demás miembros de los órganos judiciales de la FIFA cumplen con los criterios de independencia definidos en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA para garantizar su imparcialidad", señaló un comunicado del presidente de este órgano, el emiratí Mohammed Al Kamal.

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Este puntualizó que este comité "no revocó la expulsión" del delantero "sino que confirmó la suspensión de un partido" y que . "El Comité Disciplinario de la FIFA solo decidió sobre las sanciones y que de conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario del ente rector del fútbol mundial, "decidió suspender, por un período de prueba de un año" este castigo a Balogun. "Dicha suspensión se decidió considerando todas las circunstancias específicas del incidente y las pruebas disponibles", recalcó.

"Conforme al artículo 27 del Código Disciplinario, el Comité Disciplinario tiene la facultad discrecional de suspender la aplicación de cualquier medida disciplinaria siempre que no esté relacionada con la manipulación de partidos, lo cual, por supuesto, no ocurrió en este caso. Cabe añadir que la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA no carece de precedentes, ya que se han emitido decisiones similares durante las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026", advirtió.

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El presidente de este órgano recuerda que "el ejercicio de dicha discreción es totalmente coherente con los principios rectores generales para la determinación de la sanción disciplinaria aplicable" y que "la revisión de las consecuencias legales de las tarjetas rojas en el fútbol no es nada nuevo en el fútbol moderno".

En este sentido, aseveró que "la anulación de tarjetas rojas es una medida disciplinaria común, pero esto nunca ha generado preocupación por traspasar ningún límite". "Cabe recalcar que, en la decisión en cuestión, la tarjeta roja no fue anulada. Suspender los efectos de una tarjeta roja, basándose en una disposición explícita del reglamento aplicable, es una medida mucho más equilibrada", sentenció Mohammed Al Kamal.

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