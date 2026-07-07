El aeropuerto de Catania (Sicilia) continúa cerrado por la actividad eruptiva del volcán Etna

Roma, 7 jul (EFE).- La actividad eruptiva del Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, continúa provocando el cierre del aeropuerto de Catania, en la isla italiana de Sicilia, debido a la emisión de ceniza volcánica y se han cancelado hasta ahora más de 120 vuelos y más de 60 han sido desviados a los otros aeropuertos de la región.

El cierre del aeropuerto de Catania está provocando numerosos problemas y está obligando a los viajeros a realizar largos trayectos, a veces de varias horas, en autobuses o vehículos privados.

Las compañías han avisado que podría ser necesario reprogramar los vuelos en los tres aeropuertos sicilianos, por lo que recomiendan consultar el estado del vuelo en la página web del aeropuerto o de la aerolínea correspondiente.

La sociedad gestora de los aeropuertos sicilianos (SAR) comunicó este lunes que "a raíz de la actividad volcánica del Etna, se mantiene la suspensión de todos los vuelos de llegada y el bloqueo total de las salidas, por el momento hasta las 14:00 horas, en el aeropuerto Fontanarossa de Catania".

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La emisión de ceniza comenzó este domingo alrededor de las 05:45 GMT y se intensificaron a partir de las 06:45 GMT, generando una columna de ceniza de unos 1,5 kilómetros de altura que el viento está desplazando hacia el sur, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) en un comunicado.

El último aviso del Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA, por sus siglas en inglés) sobre el Etna se emitió a las 3:12 de la madrugada del lunes 6 de julio e indica " una fuerte actividad estromboliana procedente de los cráteres de la cumbre y una continua e intensa emisión de ceniza".

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Según los científicos, los modelos de previsión elaborados a partir de datos meteorológicos indican que la dispersión de la ceniza continuará hacia el sur durante las próximas horas.

Ante esta situación, la SAC ha pedido a todos los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto.

El Etna comenzó el pasado 26 de junio un nuevo proceso eruptivo caracterizado por la expulsión de lava que obligó a las autoridades italianas a intensificar el nivel de vigilancia sobre el volcán.

El INGV precisó este domingo que los flujos de lava iniciados a finales de junio se habían detenido por completo el pasado 4 de julio, pero esta nueva y repentina emisión de ceniza ha alterado los planes de miles de viajeros.

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Asimismo, entre la noche del 2 y el 3 de julio se detectó un segundo y pequeño flujo de lava que avanzó poco más de un centenar de metros antes de detenerse.