Rusia denuncia el lanzamiento de más de 400 drones contra Moscú, el mayor ataque desde el inicio de la guerra

Las autoridades de Rusia han acusado este martes a Ucrania de lanzar más de 400 drones contra la región de Moscú, en el que sería el ataque a mayor escala contra la capital desde el estallido de la guerra en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presiente ruso, Vladimir Putin.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha señalado en un comunicado en redes sociales que desde la tarde del lunes se ha registrado el lanzamiento de 430 drones "hacia la región de Moscú", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

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"La mayoría han sido neutralizados en la distancia por los sistemas de defensa aérea", ha manifestado, antes de agregar que un total de 36 aparatos han sido destruidos "cuando se aproximaban a Moscú", sin detalles sobre los puntos en los que fueron derribados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 452 drones durante las últimas horas en 15 regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov y el mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014.

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Los ataques han sido llevados a cabo un día después de que Rusia lanzara un nuevo "ataque masivo" contra la capital de Ucrania, Kiev, que dejó al menos 19 muertos, días después de un bombardeo a gran escala contra la ciudad que dejó más de 30 fallecidos, hechos que han llevado a Ucrania a reclamar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.