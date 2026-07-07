AMP. Rudi Garcia: "La única nube negra es la lesión de Onana"

El seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, celebró la clasificación del equipo centroeuropeo para los cuartos de final del Mundial de fútbol de 2026, en los que se enfrentará a España, después de golear (1-4) a la coanfitriona Estados Unidos, aunque lamentó que la "única nube negra" fue la lesión del centrocampista del Aston Villa Amadou Onana.

En un encuentro marcado por la polémica decisión de la FIFA de suspender la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, Rudi Garcia subrayó que los jugadores "estuvieron excepcionales y siguieron el plan de juego a la perfección".

"Tuvimos el control durante todo el partido. Una vez más, ha sido un auténtico trabajo de equipo. A todos los que se levantaron en plena noche para animarnos, me gustaría darles las gracias de todo corazón. Hoy deberían estar felices y orgullosos de sus jugadores. Hemos demostrado que Bélgica es una gran nación futbolística", manifestó Garcia.

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Todos los coanfitriones del Mundial han quedado ya eliminados del torneo, después de que también Canadá y México cayeran ante Marruecos e Inglaterra, respectivamente, en los octavos de final. Los belgas sufrieron un revés en el minuto 21, cuando Amadou Onana se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras estirarse en exceso y lesionarse la rodilla derecha.

Hans Vanaken entró en su lugar y logró el tercer gol en la segunda parte después de un error en la salida del portero estadounidense Matt Freese. "La gran decepción, la única nube negra de esta noche, es la lesión de Amadou Onana. Le debíamos a él seguir adelante en la segunda parte, ganar el partido y clasificarnos para los cuartos de final", afirmó Garcia, que teme y tiene "la sensación de que no va a jugar" ante España.

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Y es que para el técnico francés, enfrentarse a España en un Mundial "lanza un mensaje importante". "Vamos a disfrutar de esta clasificación. Ya teníamos estudiadas a España y a Portugal, pero será España. Está bien estar en cuartos de final, pero queremos estar en las semifinales, jugaremos con esa ambición", valoró sobre el duelo ante los de Luis de la Fuente, este viernes a las 21.00 hora peninsular española.

"Primero intentamos poner en marcha nuestros principios de juego, defensivos y ofensivos, y después sí, señalamos a los jugadores las fuerzas y debilidades del rival, pero no soy un entrenador que se adapte al oponente, que de repente juega muy defensivo porque hay un buen equipo delante. Siempre buscamos poner en dificultad al oponente, pero eso pasa a través de nuestras cualidades", advirtió.

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Por su parte, Estados Unidos aspiraba a alcanzar los cuartos de final por primera vez desde el Mundial en Japón y Corea del Sur en 2002. "Todo el mundo vio desde el principio que no conectábamos con el partido. Nunca estuvimos metidos en el partido. Incluso cuando marcamos, el gol del 1-1, encajamos en la siguiente jugada. Fue muy duro desde el principio", declaró el seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, quien asumió la mayor parte de la culpa por la eliminación.

"Tenemos que aprender. Es un proceso de aprendizaje y análisis del partido para entender por qué no lo abordamos de la misma manera que el resto del Mundial. Hay diferentes razones; quizá la explicación sea muy sencilla: no fue nuestro día, ni a nivel colectivo ni individual. El principal responsable soy yo", subrayó el ex entrenador del RCD Espanyol.

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