Agencias

EE.UU. lanza ataques contra Irán tras acusarlo de agredir barcos comerciales en Ormuz

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Washington, 7 jul (EFE).- Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comenzaron este martes una serie de ataques contra Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, según informó el mando militar estadounidense.

"Las acciones de Irán fueron injustificadas, peligrosas y una clara violación del alto el fuego", afirmó Centcom en su cuenta de X, en la que acusó a Teherán de atacar barcos comerciales tripulados por "civiles inocentes" en una vía marítima internacional. EFE

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