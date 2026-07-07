"El Mayo" Zambada acepta cadena perpetua y pide evitar cárcel de máxima seguridad

Washington, 06 jul (EFE).- Ismael "El Mayo" Zambada aceptó la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado este lunes por su defensa ante un tribunal federal de Nueva York, en el que solicita no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena. EFE

Compartir nota: