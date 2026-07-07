Cuba avanza en la recuperación de su sistema eléctrico tras un nuevo apagón en la isla

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cubano ha comenzado a recuperarse paulatinamente, tras un nuevo apagón total del sistema acaecido este lunes que ha llevado a que los microsistemas de toda la isla comenzaran a reactivar el suministro, con prioridad para los servicios vitales.

"Están activados los protocolos para la recuperación del Sistema Eléctrico. Ya funcionan microsistemas en toda Cuba y se siguen protegiendo servicios vitales, en medio de esta compleja situación agravada por el cerco energético que enfrentamos", ha aseverado el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en un mensaje publicado en redes, después de que la empresa eléctrica estatal Unión Eléctrica (UNE) informara de una "desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional" cuyas causas están siendo investigadas.

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De acuerdo con la última actualización dada a conocer por la UNE, ya generan "de forma estable" unidades de Energás Boca de Jaruco y Varadero, así como se está iniciando el arranque de Mariel 5 y Habana 2. Todo ello mientras "continúan funcionando microsistemas que garantizan servicios vitales en todo el país" y después de haber informado de la activación, en la provincia de Villa Clara, de la hidroeléctrica Hanabanilla bajo estrictas regulaciones.

El periódico 'Venceremos' informó horas antes, por su parte, de que se estaba preparando la activación de microsistemas para abastecer "de forma paulatina" los centros vitales de la ciudad de Guantánamo.

Cuba ya sufrió en marzo dos apagones que dejaron a oscuras a toda la isla después de que el 10 de septiembre se produjera otra desconexión total del sistema.

Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

A ese respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha acusado a Estados Unidos de tratar de "inducir un estallido social por asfixia" en el país al, ha insistido, "bloquear el acceso de combustible a Cuba".

"Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida", ha defendido subrayando que la UNE se ha movilizado para "revertir" la caída del SEN.