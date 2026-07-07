El presidente libanés se reunirá con Trump en la Casa Blanca a finales de julio

Redacción internacional, 7 jul (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, se prepara para viajar a Washington a finales de julio para reunirse con su par estadounidense, Donald Trump, mientras los ataques casi diarios en la frontera sur debilitan el ya frágil acuerdo alcanzado con Israel el pasado 26 de junio.

En una entrevista con el diario libanés An-Nahar, Aoun señaló que el viaje se produce tras una conversación telefónica "positiva" de 17 minutos entre ambos líderes el domingo y tendrá como objetivo ultimar el acuerdo marco con Israel y preparar el inicio del patrocinio y la supervisión estadounidense en el sur del país, feudo de la milicia chií libanesa Hizbulá.

PUBLICIDAD

Sobre una eventual reunión entre Aoun y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el presidente libanés aseguró que "no contempla esta posibilidad" y no la aceptará mientras continúen los ataques hebreos contra población civil, apunta en la entrevista.

Según el Ministerio de Salud Pública libanés, al menos 4.301 personas han muerto y otras 12.199 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí en el Líbano.

El jefe de Estado de Líbano reconoció que el acuerdo con Israel, que pretende sentar las bases para una paz y seguridad duraderas, "no es ideal", y afirmó que refleja la realidad sobre el terreno y el actual equilibrio de poder en el sur del país que, dijo, favorece al Estado hebreo, con tropas desplegadas en la zona desde hace meses.

PUBLICIDAD

"Este es un marco, no un acuerdo con Israel (...) Nadie debería apostar por la división del ejército libanés, y no permitiré que mi pueblo muera", declaró el presidente, ya añadió que el acuerdo no impedirá que Líbano reivindique sus derechos y recupere los territorios ocupados.

Líbano e Israel alcanzaron el pasado 26 de junio en Washington un acuerdo marco mediado por Estados Unidos con el objetivo de sentar las bases para una "paz y seguridad duraderas" entre ambos países tras varios días de negociaciones.

Asimismo, Aoun defendió la decisión de Líbano de enviar a un ministro al funeral del difunto líder supremo de Irán, Alí Jameneí, celebrado este fin de semana, tras declarar: "Nuestras relaciones diplomáticas con Irán continúan y no se han roto". EFE

PUBLICIDAD