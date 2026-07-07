Brasil ve riesgo de intervención militar de EEUU en la clasificación como terroristas de dos grupos criminales

La designación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de los grupos criminales brasileños Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) representa, en palabras del Ejecutivo de Brasil, "repercusiones significativas tanto económicas como en la soberanía nacional", incluido "el uso de la fuerza militar estadounidense en territorio brasileño".

Así lo ha comunicado el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, en respuesta a preguntas sobre la medida de Washington planteadas por el diputado opositor Evair Vieira de Melo (de la formación conservadora Republicanos), recogidas en un documento al que ha tenido acceso Europa Press y en el que el ministo alerta de "riesgos concretos para la soberanía nacional".

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"Esta clasificación unilateral podría invocarse como justificación para acciones extraterritoriales contra instituciones brasileñas, particularmente en los ámbitos financiero, migratorio y criminal", ha subrayado, alertando además de que "existe el riesgo del uso de la fuerza militar estadounidense contra territorio nacional".

El responsable de la cartera de Exteriores --conocida también como Itamaraty por el nombre del palacio en que radica su sede-- ha argumentado que la Administración de Donald Trump podría "aplicar medidas administrativas y judiciales unilaterales y extraterritoriales contra personas, empresas u organizaciones brasileñas, incluidas aquellas sin vínculos directos con Estados Unidos o cuya conexión con los grupos designados sea indirecta o meramente involuntaria".

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Al hilo, ha alertado, Washington podría disponer tales medidas "con un amplio margen de discrecionalidad, dada la amplia gama de términos adoptados en la legislación antiterrorista de ese país, con graves implicaciones potenciales para los ciudadanos brasileños en materia financiera, migratoria y penal".

Ante la decisión del Departamento de Estado, el jefe del Itamaraty, que ha anotado que "Estados Unidos no ha emitido ninguna comunicación formal a Brasil" al respecto, ha definido esta decisión como "un acto unilateral" al que el Ejecutivo presidido por Luiz Inácio Lula da Silva "ha manifestado su oposición".

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"Los organismos de seguridad pública, inteligencia y justicia participaron en el proceso de coordinación interinstitucional y coincidieron en que clasificar a las organizaciones criminales como terroristas no solo es inadecuado desde el punto de vista legal, sino que tampoco aporta beneficios a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional", ha defendido.

Asimismo, en el caso concreto de Estados Unidos, el ministro de Exteriores ha coincidido en que "la designación de organizaciones criminales como terroristas no aportará beneficios concretos a la cooperación internacional entre Estados Unidos y Brasil en la lucha contra el crimen organizado".

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Específicamente, ha incidido que "el tratamiento de estos grupos como organizaciones criminales transnacionales ya permite, conforme a la legislación estadounidense, el uso de los mecanismos de cooperación necesarios en temas como el intercambio de información, la incautación y devolución de activos y la lucha contra el lavado de dinero, entre otros".

Por su parte, Vieira, que ha indicado que el Gobierno brasileño coincide con esta valoración, ha defendido la actuación de su cartera en cuanto a "plasmar en términos diplomáticos la prioridad que el Gobierno brasileño otorga a la seguridad pública y a la lucha contra el crimen organizado", un esfuerzo fundamentado "en el reconocimiento de la dimensión transnacional del crimen organizado y en la imposibilidad del país de enfrentarlo eficazmente sin la cooperación con otros países y organizaciones internacionales".

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En este marco, ha destacado hitos como la elección de la delegada de la Policía Federal, Valdecy Urquiza, como secretaria general de Interpol en 2024; la firma en Brasilia del tratado que establece Ameripol en 2023, y la firma de un acuerdo con la Unión Europea para la cooperación entre la Policía Federal y Europol en 2025, entre otros.

El Ministerio de Exteriores brasileño ha explicado así a la Cámara de Diputados su postura frente a la decisión de Estados Unidos el pasado jueves de incluir al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, las dos mayores organizaciones criminales de Brasil, en su listado de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

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"La Administración Trump seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos", advertía el Departamento de Estado.

El anuncio fue aplaudido en Brasil por el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, que a inicios de mes había pedido al presidente estadounidense, Donald Trump --defensor de larga data del padre del aspirante a mandatario, el expresidente Jair Bolsonaro--, que incluyera a ambas organizaciones criminales en la lista de grupos terroristas del país.

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Sin embargo, el asesor especial de la Presidencia brasileña para asuntos internacionales, Celso Amorim, rechazó entonces "cualquier pretexto para la intervención" y alertó de que "equiparar el crimen organizado con el terrorismo no es útil", ya que "comprender las motivaciones es esencial para la lucha eficaz contra todas las formas de delincuencia".