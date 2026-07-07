Cepyme y CEOE denuncian la "asfixia" regulatoria, el aumento de costes y el deterioro del diálogo social

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, han coincidido en sus diagnósticos tras denunciar la "asfixia" regulatoria, el aumento de costes y el "deterioro" del diálogo social en España durante la Asamblea General de Cepyme celebrada este martes en la sede de Madrid.

Así, ambos dirigentes patronales han alertado de un escenario económico "dual" en el que ya han desaparecido 25.000 microempresas desde la pandemia y han exigido de forma unánime al Gobierno que genere "confianza" institucional ante una deuda pública que alcanza ya los 1,7 billones de euros.

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En este sentido, De Miguel ha lamentado que las microempresas de menos de tres trabajadores estén "desapareciendo" en España por una sobrecarga regulatoria que les "hace la vida imposible". En su intervención, ha incidido en que comercios y talleres de proximidad carecen de departamentos jurídicos o financieros para cumplir las "más de 3.000 normas" diarias que se les imponen.

"Un pequeño panadero de cualquiera de los múltiples pueblitos de España no tiene un asesor jurídico, no tiene un asesor financiero, ni un responsable de sostenibilidad o de prevención de riesgos", ha denunciado De Miguel para ejemplificar la inviabilidad de que las 'micropymes' cumplan con las mismas exigencias burocráticas y obligaciones de 'reporting' que las grandes corporaciones multinacionales.

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A este diagnóstico se ha sumado en el discurso de clausura el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha advertido de que "sin confianza, es muy difícil que un empresario o un autónomo levante la persiana".

Asimismo, Garamendi ha calificado el contexto económico actual como una realidad "dual" y ha criticado el gasto público, recordando que la deuda española subió hasta los 1,7 billones de euros, lo que supone entre 70.000 y 80.000 millones de euros más en un año.

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GARAMENDI CRITICA LA FALTA DE PRESUPUESTOS

Por otro lado, el dirigente de la patronal ha lanzado un reproche a la gestión del Ejecutivo central al recordar que "la primera empresa del Estado, que es el Estado, no tiene un presupuesto" desde hace tres años. "En cualquier empresa, grande o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos", ha argumentado Garamendi, reclamando una "guía clara" para que las compañías españolas puedan "navegar" en el nuevo escenario macroeconómico.

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En materia laboral, ambos líderes han cargado contra el Ministerio de Trabajo, al que Garamendi ha acusado de aplicar un "monólogo social" en lugar de un diálogo social efectivo, que ha definido como la "infraestructura silenciosa que genera la paz social".

Según ha indicado Garamendi, desde que se firmó la reforma laboral de forma consensuada, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha modificado de forma unilateral dicho texto "hasta en 61 ocasiones".

En este sentido, Ángela de Miguel ha criticado que Trabajo incumpla el diálogo tripartito y reduzca las mesas de negociación a una "mera formalidad" para validar normativas laborales que ya han sido decididas de forma previa.

De Miguel ha censurado especialmente las "modificaciones unilaterales" y "sin consenso" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), detallando que mientras un empleado percibe unos 1.200 euros netos al mes, los empresarios asumen un coste real de 1.900 euros debido a los costes laborales.

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Este incremento de los costes laborales, que según los indicadores de Cepyme se ha elevado un 27% en los últimos años, está provocando, según De Miguel, que las empresas más pequeñas contraten "cada vez menos", obligando a que hagan falta "67 microempresas para crear un único empleo".

MIEDO A CONTRATAR

Ante este escenario, Garamendi ha alertado de que las nuevas intenciones regulatorias del Gobierno sobre las indemnizaciones por despido están sembrando el "miedo a contratar" en las pequeñas empresas.

La fiscalidad ha sido otro de los asuntos a tratar, donde De Miguel ha denunciado que la presión fiscal que soporta la empresa española se sitúa en el 12,3%, superando la media de la Unión Europea y duplicando la de Suecia, que cuenta con un "sólido estado de bienestar" pero fija este indicador en el 6%.

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A este respecto, Garamendi ha precisado que la presión fiscal real sobre los que pagan correctamente es "muy superior" a la media comunitaria debido al elevado volumen de economía sumergida en España, que se sitúa en el 24% frente al 14% de la media europea. "Los costes de la fiscalidad social se han disparado más del 50%, no busquemos más a los que hacen las cosas bien y pagan, no les metamos tanta presión", ha reclamado el presidente de la CEOE.

EL ABSENTISMO LABORAL, FOCO CENTRAL DE PREOCUPACIÓN

Otro de los problemas estructurales expuestos ha sido el absentismo laboral, calificado por Garamendi como "el gran drama que tienen las empresas en España y que nadie puede negar". Así, el presidente ha detallado que cada día faltan 1,2 millones de personas a trabajar, un problema que genera un coste global de 33.000 millones de euros, de los cuales 17.000 millones corresponden "directamente a las empresas", lo que ha tildado de "impuesto encubierto".

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Además, Garamendi ha enfatizado que los trabajadores menores de 65 años han perdido nueve millones de días laborables y que las bajas se siguen pidiendo mayoritariamente "los lunes y los viernes", y ha exigido que se permita a las mutuas colaborar con la sanidad pública para adelantar pruebas médicas, criticando la falta de responsabilidad de los sindicatos y los "permisos desbocados" del Ministerio de Trabajo.

A este aspecto, De Miguel ha coincidido en que España registra una tasa de absentismo que duplica la media europea. Además, ha encendido las alarmas sobre la falta de relevo generacional, detallando que el 50% de las pymes están dirigidas por personas de más de 50 años, a lo que se suma la dificultad de los negocios para cubrir vacantes en todos los sectores, por lo que ha pedido impulsar la formación dual.

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Para corregir estos aspectos, los líderes patronales han reivindicado la aplicación en España y Europa del principio normativo 'Think Small First' (piensa en pequeño primero) para que las leyes se diseñen bajo la premisa de lo que puede cumplir un negocio de dos trabajadores.

Asimismo, De Miguel, recientemente elegida vicepresidenta de la organización europea SME United, ha recordado su reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien trasladó la problemática de la pyme europea y la necesidad de legislar "pensando primero en las empresas de menor tamaño".

Finalmente, Garamendi ha elogiado la "independencia, la habilidad de articulación y el válido sentido de Estado" de Cepyme dentro de la estructura confederal, y ha concluido asegurando que, a pesar de la inseguridad jurídica y de la "maraña de normativas autonómicas y municipales", las pymes españolas seguirán demostrando su capacidad de resistencia y compromiso para sostener la economía y el empleo en el país.