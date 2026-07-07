Ascienden a 19 los muertos por el "ataque masivo" lanzado el lunes por Rusia contra Kiev

El balance de víctimas a causa del "ataque masivo" lanzado el lunes por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a 19 fallecidos y 58 heridos, según ha confirmado este martes el Servicio Estatal de Emergencias, que afirma que los trabajos de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas.

"Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron durante toda la noche en la capital tras el ataque ruso de la noche del 6 de julio, que dejó un total de 19 muertos y 58 heridos, entre ellos siete niños", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

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El organismo ha señalado que los trabajos han sido completados en el distrito de Darnitsia, donde se han confirmado once fallecidos, mientras que siguen activos en el de Podilski, donde se han registrado ocho víctimas mortales.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a las tropas rusas de lanzar otros 123 drones contra el país durante la última noche y ha afirmado que 108 han sido derribados, si bien ha confirmado impactos en diez ubicaciones. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha zanjado.

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Rusia confirmó el lunes un "ataque masivo" contra Kiev, en lo que describió como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia". En este sentido, dijo haber atacado "instalaciones de la industria militar e instalaciones de combustible y energía" en Kiev y la región de Kiev, así como "infraestructura de aeródromos militares" en Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.