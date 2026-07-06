Maíllo pide a Sánchez estar lo "más lejos" de Trump en la cumbre de la OTAN y Podemos vuelve a pedir salir de la alianza

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el papel de España en la nueva cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía sea "lo más alejado" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario general de la alianza, Mark Rutte.

Por su parte, Podemos ha vuelto a exigir al jefe del Ejecutivo que convoque un referéndum para que la ciudadanía decida si el país tiene que salir de la Alianza Atlántica.

En rueda de prensa esta lunes en Madrid en representación de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo, Maíllo ha agregado que esta cumbre de la OTAN se hace a "mayor gloria" de Trump, quien intenta "hacer negocio a costa de las políticas de rearme en Europa".

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En este sentido, ha incidido en que el Gobierno español tiene que seguir siendo referencia internacional en la apuesta por la paz y ha lanzado que la OTAN es una "amenaza" para la misma, al igual que elevar el gasto militar en el seno de la UE porque eso solo puede implicar "prepararse para la guerra".

"Le aconsejamos a Pedro Sánchez que esté más lejos tanto de Rutte como de Trump en esta cumbre de la OTAN", ha zanjado el líder de IU durante su comparecencia.

PODEMOS: "ES LAMENTABLE SEGUIR ESTANDO EN LA OTAN"

Mientras, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que España debe salir de la Alianza Atlántica o al menos que el Gobierno convoque un referéndum para preguntar a la ciudadanía si hay que abandonar la OTAN.

"A nuestro juicio es lamentable que España siga perteneciendo a esta organización militar imperialista dirigida de facto por el delincuente Donald Trump y que, además, tiene un elevadísimo coste para nosotros, para todos los españoles porque la permanencia en la OTAN supone e implica, entre otras cosas, el mayor incremento de gasto militar en la historia de nuestro país", ha criticado en otra rueda de prensa en la sede central de Podemos.

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