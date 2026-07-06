Alto cargo Hamás: Administración de Gaza está vacante hasta que Israel deje entrar al NCAG

Jerusalén, 6 jul (EFE).- La administración de Gaza, hasta este lunes bajo un Gobierno de Hamás, quedará vacante hasta que Israel permita el acceso a la Franja del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés) previsto en el plan de tregua de Donald Trump, dijo a EFE el alto cargo del grupo islamista Mahmud Mardawi.

"Quedará vacante (el poder) hasta que entre desde Egipto el comité nacional para la gestión de Gaza, compuesto por tecnócratas", aseguró el miembro del buró político de Hamás en un intercambio de mensajes.

Mardawi vinculó la entrada de dicho comité - dispuesto en el plan de paz de Trump para administrar el día a día del enclave - a la voluntad de Israel, país que controla todos los accesos a Gaza.

Consultado sobre si considera factible que Israel permita la entrada del NCAG sin que Hamás desmantele también a su brazo armado, las Brigadas Al Qassam, este no respondió.

El director de la Oficina de Medios del Gobierno gazatí, Ismail Al Thawabta, anunció este lunes la disolución del Ejecutivo de emergencia con el que Hamás administraba Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando sus ataques contra Israel desataron una represalia contra el enclave en la que el Ejército israelí ha acabado con la vida de cerca de 73.100 personas.

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Sin embargo, como señaló Mardawi, su disolución implica un vacío en la administración de Gaza que no se cubrirá hasta el acceso de los tecnócratas palestinos del NCAG.

Durante la lectura del comunicado para anunciar la disolución del Gobierno gazatí, Al Thawabta no hizo alusiones al brazo armado del grupo islamista, pese a que el desarme de Hamás es una condición exigida por Israel para que avance la tregua, que ha quedado estancada en las negociaciones.

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La disolución levantó la suspicacia tanto de la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, como de los medios en Israel, donde la decisión de los islamistas de disolverse se ha visto como un acto simbólico sin relevancia práctica.

"Hemos tomado nota del anuncio de hoy sobre la disolución del Comité de Emergencia en Gaza. En última instancia, nuestra evaluación se basará en acciones concretas, no en promesas, para satisfacer las necesidades básicas del pueblo de Gaza", aseguró en un comunicado la Junta de Paz.EFE

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