Agencias

La RD del Congo supera la barrera de los 500 muertos confirmados por el brote de ébola

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Nairobi, 6 jul (EFE).- La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país asciende ya a 506, confirmó este lunes el Gobierno congoleño.

Según el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC, con datos recopilados hasta el 4 de julio, también hay 1.561 casos confirmados y la tasa de letalidad se sitúa en el 32,4 %.

Además, 628 pacientes se encuentran en situación de aislamiento/hospitalización", y otras 253 personas han logrado recuperarse de la enfermedad. EFE

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