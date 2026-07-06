Los documentos inéditos sobre el último amor de Federico García Lorca salen a la luz en el documental 'La voz quebrada'

Los documentos inéditos sobre el último amor de Federico García Lorca, que el Congreso de los Diputados acordó preservar y abrir a la investigación en 2012 por su "extraordinario interés histórico", se revelarán por primera vez al gran público a través de 'La voz quebrada', el nuevo largometraje documental dirigido por Manuel Menchón.

El núcleo narrativo de la película lo conforma un conjunto de cuadernos y recuerdos personales conservados durante décadas por Juan Ramírez de Lucas, materiales inéditos y hasta ahora desconocidos para el gran público, que revelan desde fuentes directas la historia del último amor de Federico García Lorca.

PUBLICIDAD

La relevancia de este archivo llevó al Congreso de los Diputados a aprobar por unanimidad una iniciativa para impulsar su preservación y facilitar su acceso a los investigadores por su valor para el conocimiento de la vida y la obra de Lorca. Sin embargo, pese al consenso institucional y a los contactos iniciados entonces, la iniciativa no llegó a materializarse y la documentación permaneció sin acceso público efectivo.

Ahora, 'La voz quebrada' incorpora este legado documental y emocional como eje de una película documento, que arroja luz sobre los últimos meses de vida de Lorca y permite aproximarse a aquella historia desde el archivo íntimo de quien la vivió.

PUBLICIDAD

El documental suma además otro de los hallazgos que ya despertó un amplio interés mediático: las filmaciones inéditas de Lorca localizadas por Menchón en el archivo privado de Ramón Menéndez Pidal, que permitieron ver al poeta en movimiento por primera vez en unas imágenes desconocidas hasta ahora.

De este modo, la película reúne dos importantes descubrimientos documentales: por un lado, las imágenes inéditas de Lorca en movimiento y, por otro, el archivo íntimo de Ramírez de Lucas, cuya conservación fue respaldada por el Congreso hace más de una década y que ahora se muestra por primera vez al público.

PUBLICIDAD

Según recoge el documental, en el verano de 1936 Lorca y Juan Ramírez de Lucas planeaban abandonar España para comenzar una nueva vida lejos de una sociedad que les obligaba a mantener en secreto su relación. Ese viaje nunca llegó a producirse, ya que pocas semanas después el poeta fue asesinado en Granada al inicio de la Guerra Civil.

Coincidiendo con el 90 aniversario de su asesinato, 'La voz quebrada' recupera esa historia y profundiza en una faceta sentimental y personal de Lorca que hasta ahora apenas había podido documentarse a través de testimonios directos.

Junto al archivo documental, la película incorpora otros materiales de interés histórico y artístico, entre ellos la interpretación de Canción de invierno, una composición de juventud de Lorca nunca antes grabada. La pieza ha sido arreglada e interpretada al piano por el compositor Iván Palomares para la banda sonora del filme. Asimismo, el actor Álvaro Morte pone voz a Federico García Lorca en este largometraje documental.

PUBLICIDAD