Agencias

La FIFA admite la llamada de Trump por la roja de Balogun y defiende la decisión "independiente"

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Nueva York, 6 jul (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, admitió este lunes la llamada del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la sanción de Folarin Balogun, jugador de la selección de Estados Unidos que fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina, posteriormente indultado y que podrá jugar el partido de octavos de final contra Bélgica.

"Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de EE.UU. y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos", aseguró Infantino en un comunicado, y agregó que se trata de una decisión "independiente" del Comité Disciplinario de la FIFA.

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