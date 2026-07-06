Nueve muertos, 38 heridos y 9 desaparecidos en aluvión y desbordamiento de río en Ecuador

Quito, 6 jul (EFE).- Al menos nueve personas fallecieron, 38 resultaron heridas y otras nueve permanecen desaparecidas tras un aluvión y el desbordamiento de un río registrados en la provincia de Zamora Chinchipe el pasado sábado, situada en la región amazónica de Ecuador, según el último balance preliminar de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río Zamora, que arrastró a decenas de personas durante la madrugada del 4 de julio. Uno de los fallecidos es un menor de edad.

De acuerdo con la SNGR, la emergencia dejó además 74 familias afectadas, equivalentes a unas 300 personas, y 48 familias damnificadas, unas 200 personas.

El balance preliminar también recoge cincuenta viviendas afectadas, un puente destruido y 23 bienes privados con daños.

La Secretaría mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) y coordina la respuesta interinstitucional ante las emergencias ocasionadas por las lluvias en la provincia.

Además, movilizó asistencia humanitaria, paquetes de higiene, insumos para alojamientos temporales y personal técnico para fortalecer la atención a la población afectada.

La institución habilitó un alojamiento temporal para las familias damnificadas en un colegio y activó centros de acopio en dos canchas del municipio de Zamora.

Por su parte, el Ministerio de Salud instaló el sábado un punto de atención primaria, mientras bomberos, policías y militares continúan con las labores de búsqueda, rescate, seguridad y apoyo operativo en la zona afectada. EFE