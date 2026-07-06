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El argentino Tenaglia: "Tenemos muchas ganas de hacer un gran año"

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Vitoria, 6 jul (EFE).- Nahuel Tenaglia, uno de los capitanes del Deportivo Alavés, afirmó este lunes, en el primer día de pretemporada del conjunto albiazul, que el equipo tiene "muchas ganas de hacer un gran año".

El argentino, en declaraciones a los medios de comunicación, se mostró "ilusionado" y con la idea de ir partido a partido para no sufrir a final de temporada.

"Tenía muchas ganas de volver; falta mucho para que empiece el torneo y ya veremos", afirmó el zaguero, que nuevamente se puso al servicio del equipo tanto si le toca jugar como central o como lateral.

"Ahora toca ponerse la camiseta, empezar a entrenar, hacer grupo como todos los años", manifestó Tenaglia, que se fijó en el primer duelo liguero ante el Getafe en Mendizorroza. "Es un rival muy duro que este año va a jugar competición europea y nos tenemos que hacer fuertes en casa y arrancar ganando", añadió.

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Al contrario de lo que pueden pensar algunos jugadores, dijo que para él "es la parte más linda".

"Compartimos mucho con los compañeros, nos vamos de viaje todos juntos, tenemos un mes y un poquito más para hacer grupo, para ser una familia, para entrenar y compartir momentos que después cuando se pongan las cosas difíciles, vamos a sacar el compañerismo de todos", apuntó.

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Del mismo modo, también consideró que será una buena oportunidad para el entrenador, Quique Sánchez Flores. "Vino en un momento muy difícil para nosotros, para él también, y yo creo que este mes vamos a tener más tiempo para compartir, para conocernos todos, porque no pudo implementar bien su idea", expresó.

Por otro lado, Nahuel Tenaglia se mostró feliz por la renovación de su compañero Carlos Benavídez. EFE

jd/ab/jpd

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