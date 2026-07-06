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Dos civiles rusos mueren tras ataques ucranianos en Bélgorod y la anexionada Crimea

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Moscú, 6 jul (EFE).- Al menos dos civiles rusos murieron este lunes tras ataques ucranianos con drones de corto y largo alcance, según informaron las autoridades de la región fronteriza de Bélgorod y de la anexionada Crimea.

"Recibimos la información de los servicios de emergencias que esta noche un dron FPV ucraniano (de corto alcance) atacó un automóvil en la localidad de Dunaika. El conductor murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", indicaron las autoridades de Bélgorod en MAX.

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El automóvil atacado se incendió y quedó totalmente destruido por las llamas, añadieron.

Por su parte, el líder crimeo, Serguéi Axiónov, informó en Telegram que "lamentablemente, a consecuencia del ataque de un dron enemigo contra la república de Crimea, esta noche murió una persona y otras dos resultaron heridas".

"La fallecida es una residente de Kerch. Expreso mis sinceras condolencias a los familiares y allegados de la víctima, comparto vuestro dolor", escribió en Telegram.

Axiónov deseó un pronto restablecimiento a los heridos y aseguró que las autoridades les ofrecerán el apoyo y la ayuda necesarias.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes del derribo de 519 drones ucranianos de largo alcance contra 20 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov. EFE

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