Sony actualiza sus auriculares insignia con soporte para el perfil de baja latencia diseñado para 'gaming'

Sony ha lanzado una nueva actualización para sus dos auriculares insignia que mejora la experiencia con videojuegos gracias a la reducción de la latencia.

La compañía nipona ha actualizado sus auriculares Sony WH-1000XM6 y 1000X The Collexion con el soporte para el perfil GMAP, que reduce la latencia para una experiencia de juego óptima y resuelve dos de los principales problemas asociados a este tipo de tecnología con auriculares inalámbricos.

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GMAP, o el Perfil de Audio para Videojuegos, es un estándar técnico desarrollado por Bluetooth SIG para resolver los problemas históricos que tienen los auriculares inalámbricos cuando se usan en videojuegos.

GMAP reduce la latencia (conocida como el retraso que sucede entre lo que pasa en la pantalla y lo que se escucha) de entre 150 y 350 milisegundos a menos de 40 milisegundos.

El segundo problema que resuelve es que permite usar el micrófono y mantener el audio del juego en alta fidelidad al mismo tiempo. Esto evita que el sonido pase a ser monoaural y distorsionado, para ofrecer una experiencia similar a la de un PC o consola con cable.

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El único detalle que hay que tener en cuenta para disfrutar de la experiencia que ahora ofrecen los dos auriculares insignia de Sony es que el dispositivo vinculado también ha de soportar GMAP.

Actualmente, la compatibilidad con GMAP sigue siendo limitada y solo algunos móviles Android recientes, con versión Android 13 o superior y un chip Bluetooth compatible (los últimos Samsung Galaxy o Google Pixel), y algunos PC con adaptador Bluetooth LC3/LE Audio, pueden aprovechar el modo de baja latencia.

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Para saber si GMAP está activo, hay que comprobar en la 'app' Sound Connect de Sony si la opción de Gaming Audio Profile aparece activa.

Esta actualización también cuenta con mejoras generales de rendimiento en ambos auriculares, según indica Sony desde las páginas web de soporte del Sony WH-1000XM6 y 1000X The Collexion.