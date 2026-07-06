China lanza desde un submarino un misil estratégico hacia aguas del Pacífico

Pekín, 6 jul (EFE).- La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzó este lunes con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, una prueba anunciada en un momento de crecientes tensiones con Japón y de refuerzo de la presencia china en aguas próximas a Taiwán.

El proyectil, que transportaba una ojiva simulada de entrenamiento, cayó con precisión en la zona marítima prevista, según la agencia estatal Xinhua.

El medio señaló en un escueto despacho que la prueba formaba parte del plan anual de entrenamiento militar, que China notificó previamente a los "países pertinentes" y que "no está dirigida contra ningún país ni objetivo específico". EFE