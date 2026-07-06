Canarias aprueba 1,8 millones para reforzar su ayuda a damnificados por los terremotos en Venezuela

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros con el objetivo de reforzar de manera urgente la ayuda a la comunidad canaria en Venezuela. Se trata de una nueva inyección económica que irá orientada a recursos de primera necesidad para damnificados por los terremotos.

Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno, donde ha precisado que, entre otras, se reforzará la compra de medicamentos y alimentos, que serán distribuidos por las 22 entidades canarias en Venezuela, con las que se está en "permanente contacto".

PUBLICIDAD

La modificación presupuestaria permitirá, asimismo, incrementar el número de beneficiarios de tarjetas de alimentos en Venezuela, que se elevará de los 6.291 actuales a los más de 8.000 beneficiarios. Lo mismo ocurrirá con las tarjetas de medicamentos, que elevará su presupuesto para pasar de los 4.033 a los 6.000 beneficiarios.

Además, el Gobierno de Canarias ampliará hasta diciembre la cobertura de seguros médicos a canarios y descendientes residentes en Venezuela a través de la Fundación España Salud.