Balogun, titular en Estados Unidos contra Bélgica

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, sale como titular en el partido de los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica, después de que el Comité Disciplinario de la FIFA haya dejado en suspenso su sanción de un partido por la expulsión con tarjeta roja en dieciseisavos ante Bosnia-Herzegovina.

Mauricio Pochettino, su seleccionador, lo ha incluido en la alineación inicial, después de toda la polémica generada por la decisión de la FIFA y de que la Federación Belga de Fútbol haya advertido a su homóloga estadounidense que impugnará la elegibilidad del jugador si disputa algún minuto.

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